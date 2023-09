Fietser die meisje deed vallen in Hoge Venen, krijgt gelijk over video op sociale media

De vader van het meisje dat eind 2020 door een fietser ten val was gebracht in de Hoge Venen, ging in de fout door de video van de feiten op sociale media te verspreiden. Dat heeft de burgerlijke rechtbank van Verviers geoordeeld. In april volgend jaar worden de debatten heropend om het over een schadevergoeding voor de fietser te hebben.