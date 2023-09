Elf honden weggehaald bij fokker in Roeselare: waren ondervoed en hadden luizen

"Drie puppy's zaten in het donker en konden niet gaan wandelen. Acht andere honden waren ondervoed en zaten onder de luizen", dat is de reden waarom de politie in totaal elf honden bij een fokker in Roeselare heeft weggehaald. "Het was niet "menselijk" voor die dieren om daar te verblijven", vertelt Carl Vyncke, woordvoerder van de politie.

Nog niet alle honden hebben onderdak gevonden. "Er was geen plaats meer bij de asielen, waardoor er een aantal honden nog bij de fokker verblijven."