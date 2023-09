Chinese president Xi Jinping zal niet aanwezig zijn op G20: "China is gefrustreerd over zijn tweederangsplek in de wereldorde"

Xi Jinping is bovendien niet de enige president die heeft afgezegd. Ook Russische president Vladimir Poetin zal niet aanwezig zijn. Maar of dat een rol heeft gespeeld in Jinpings beslissing betwijfelt Creemers. "Als er iets te winnen was voor Xi Jinping dan had hij Poetin wellicht niet meegenomen in die beslissing. De oorlog in Oekraïne en de houding van China in dat conflict heeft de relatie tussen Europa en de grootmacht erg verslechterd. Dat conflict speelt al meer dan anderhalf jaar en het is een soort zeurende pijn geworden."