Hevige brand op industrieterrein in Kapellen: brandweer vraagt ramen en deuren te sluiten

Op een bedrijventerrein in de Energielaan in Kapellen is om 14.30 uur een grote brand uitgebroken. Een hangar op het terrein ging in vlammen op. De brand is intussen onder controle. Er wordt enkel nog nageblust.

Door de brand hangt er nog steeds veel rook boven een deel van Kapellen. De brandweer benadrukt dat er geen asbest is vrijgekomen. Wel worden omwonenden opgeroepen om ramen en deuren zolang mogelijk gesloten te houden. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk.