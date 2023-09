Historisch Refugiehuis in Hasselt uitzonderlijk open op Open Monumentendag: “De nonnen klaagden hier over het gebrek aan wijn"

Het gebouw in de Maastrichterstraat in Hasselt is het oudste burgerlijke gebouw van de stad. “Het is gebouwd in renaissancestijl, dat was toen heel modern”, vertelt auteur Patrick Reygel, die samen met Karin De Greeve een boek schreef over het gebouw. “Er waren toen voor- en tegenstanders, want de mensen waren de gotische stijl gewoon. Sommigen vonden het echt vreselijk.”