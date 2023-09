Drugscommissaris Ine Van Wymersch pleit voor "drugsfonds": "Misdaadgeld laten terugvloeien naar politie, justitie en hulpverlening" 

Om het drugsprobleem in Brussel onder controle te krijgen, is een goede samenwerking tussen alle betrokken actoren cruciaal, benadrukt drugscommissaris Ine Van Wymersch in "De ochtend" op Radio 1. Maar dan moet iedereen ook voldoende mensen en middelen krijgen. Op dit moment is daar geen geld voor, maar "er zijn wel creatieve oplossingen", aldus Van Wymersch. Ze pleit voor een "drugsfonds", zoals in Spanje. Via zo'n fonds moet het geld van de criminelen terugvloeien naar justitie, politie en hulpverleners.