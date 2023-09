Jaagpad langs Leie wordt doorgetrokken om veiliger tussen Zulte en Waregem te kunnen fietsen

De Vlaamse Waterweg heeft de mogelijkheden bestudeerd, en zal het jaagpad op de rechteroever van de Leie doortrekken via het eiland D’Hooie tot aan de sluis in Sint-Baafs-Vijve. Het bedrijventerrein D’Hooie, gelegen op een eilandje gevormd door een oude Leiearm en de rechtgetrokken Leie, was samen met de stuw in Sint-Baafs-Vijve een moeilijke hindernis voor het doortrekken van het jaagpad. Uiteindelijk is gekozen om het nieuwe jaagpad te laten verderlopen over het eiland. Aan de jachthaven in Zulte komt een brugje over de oude Leiearm, daarna loopt het pad verder langs het water over het eiland D’Hooie om dan via de stuw de oude Leie opnieuw te dwarsen en aan te sluiten op het bestaande pad in Sint-Eloois-Vijve.

De werken zullen in totaal ongeveer 2 miljoen euro kosten en starten normaal in 2026.