Zanger Joe Jonas en "Game of thrones"-actrice Sophie Turner gaan scheiden

De 34-jarige Jonas Brothers-zanger heeft gisteren een verzoek ingediend om zijn huwelijk met de 27-jarige ster van "Game of Thrones" en "X-Men" te beëindigen. Dat schrijft het Amerikaanse blad People Magazine. In de aanvraag staat naar verluidt dat "het huwelijk tussen de partijen onherstelbaar is".

Turner en Jonas zijn een koppel sinds 2016. Een jaar later kondigden ze hun verloving aan en in 2019, na de Billboard Music Awards, trouwden ze in Las Vegas. De geruchten over een mogelijke scheiding gaan al een tijdje de ronde en de afgelopen maanden werden beide wereldsterren gefotografeerd zonder trouwring.

Jonas en Turner hebben twee kinderen, de oudste dochter, Willa, is geboren in 2020, en vorig jaar kreeg het stel nog een dochter van wie ze de naam niet bekend hebben gemaakt. Volgens de gerechtelijke documenten die TMZ kon inkijken heeft Jonas gezamenlijke voogdij over de meisjes aangevraagd.