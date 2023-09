Kinderdagverblijf in Aartrijke heropent met hulp van de gemeente: "We hebben zo al een tekort aan opvangplaatsen"

De aangekondigde sluiting van 't pagaddertje in de Zedelgemse deelgemeente Aartrijk was vervelend nieuws. Want er zijn zo al geen opvangplaatsen op overschot in de regio. Nog eens 25 ouders gingen een oplossing moeten zoeken voor de opvang van hun kind. "We kregen dan ook heel wat telefoontjes van bezorgde ouders", vertelt schepen Ellen Goes. Maar er lijkt nu dus een oplossing te zijn.

Een eerste belangrijk obstakel was dat, om subsidies te blijven krijgen, de opvang op dezelfde plek moest gebeuren. De gemeente besloot daarom om het gebouw waar 't Pagaddertje is ondergebracht over te kopen. Ook voor de opvang zelf vond Zedelgem na heel wat overleg een oplossing. Die zal worden uitbesteed aan zorggroep Montena uit Roeselare.