Koala Claude op heterdaad betrapt: duizenden euro's aan planten buitgemaakt

Met zijn strooptocht schiet Claude een beetje in eigen voet. De eucalyptusplanten die hij in het geniep is gaan opeten, waren eigenlijk bedoeld om de koalapopulatie in de regio een duwtje in de rug te geven. WWF Australië wil in samenwerking met de lokale organisatie Bangalow Koalas tegen 2025 ongeveer een half miljoen eucalyptusbomen bijplanten in de regio. Koala's overleven louter op eucalyptusbladeren.

Koala's zijn sinds 2022 officieel een bedreigde diersoort in Australië. Het aantal dieren dat er nog in het wild leeft, is aanzienlijk afgenomen. Daar zitten onder meer de grote bosbranden van begin 2020 voor iets tussen. Toen zijn grote stukken natuurgebied vernield en hebben veel dieren de vlammenzee niet overleefd. Op verschillende plekken in Australië lopen er programma's om de wilde koalapopulatie in stand te houden.