Turnhoutse leraar (62) die jarenlang meisjes aanrandde in de klas krijgt 6 jaar cel

De rechtbank van Turnhout heeft een leraar veroordeeld voor de aanranding van meerdere meisjes tijdens zijn loopbaan als leraar. De zestiger was vaste leraar in het vierde leerjaar in basisschool Sint-Franciscus en werd ervan verdacht dat hij tijdens zijn loopbaan 16 meisjes heeft aangerand. De rechtbank oordeelde dat de feiten zeer zwaarwichtig zijn en dat de beklaagde misbruik maakte van zijn machtspositie. Zijn blanco strafregister was dan ook van weinig waarde.