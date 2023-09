Loopmanifestatie "Dwars door Mechelen" krijgt nieuw parcours en gaat door Margaretatunnel

Er is een volledig nieuw parcours voor de 10 kilometer. Ook de loop van 5 kilometer is gedeeltelijk veranderd. "De laatste jaren waren er steeds minder deelnemers, wellicht omdat ze wat uitkeken waren op het parcours", vertelt Labsir. "Daarnaast hebben we de voorbije jaren zoveel nieuwe, mooie projecten gerealiseerd in deze stad en de loopwedstrijd is een uitgelezen kans om die in de kijker te zetten."