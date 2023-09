Waarom spelen 11.000 deelnemers vals op een marathon? "Sport is geen spel meer, je moet steeds meer en beter" 

"Het is een omslag in de samenleving: in een tijd waar we geen tijd hebben, maken we toch tijd voor duursporten die zoveel tijd vragen", stelt hoogleraar sportsociologie aan de KU Leuven Jeroen Scheerder. "De zotte prestaties van een ultraloper als Karel Sabbe of Matthieu Bonne die opnieuw een record vestigt: we zien het steeds meer opduiken."