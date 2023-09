Site Colomba in Kortenberg krijgt flinke opfrisbeurt

"Op maandag 4 september hebben we het masterplan om site Colomba te verbeteren goedgekeurd", zegt David Haelterman (Open Vld), schepen bevoegd voor Sport. "Dat houdt in dat we de speeltuin gaan vernieuwen en inclusief gaan maken. En we zullen beweegmogelijkheden voor ouders voorzien door een fietstrapper aan de zitbanken te plaatsen."

"Verder zullen we het skatepark volledig renoveren", legt Haelterman uit. "Daarnaast gaan we een berging voor de speelpleinwerking bouwen en inzetten op de vergroening van de omgeving. Ten slotte krijgt de atletiekpiste een eigen clublokaal. Daar vraagt de club al jaren naar, maar wegens belangrijkere vernieuwingsprojecten kwamen we er niet aan toe."