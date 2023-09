Mechelen verspreidt postkaart met info voor wie het mentaal moeilijk heeft

De stad Mechelen wil mentaal welzijn meer bespreekbaar maken en mensen doorwijzen naar de juiste organisaties voor gepaste hulp. Er is een breed aanbod in Mechelen maar dat is soms nog onbekend of de drempel lijkt te hoog. De stad heeft een postkaart laten maken met daarop alle mogelijke hulplijnen en organisaties. Daar is ook gratis hulp bij. De kaart wordt op zo'n 200 locaties verspreid, onder meer bij dokters, apothekers, welzijnsverenigingen, gezondheidsorganistaties en woonzorgcentra. Er zijn ook folders en affiches gemaakt.