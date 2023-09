Zuivelbedrijf Inex in Sint-Lievens-Houtem opent nieuw proefcentrum: "Klanten laten experimenteren met zuivelproducten"

Het familiebedrijf uit Bavegem bestaat 125 jaar en heeft ondertussen klanten over de hele wereld. Bijna de helft van de producten zijn voor de buitenlandse markt, zoals Azië en Afrika. "We weten ook wel dat al onze klanten niet tot bij ons geraken, maar we hopen ze in de toekomst toch eens allemaal gezien te hebben om het met hen te hebben over de ontwikkelingen in ons bedrijf. In onze nieuwe keuken hopen we dan te tonen wat de mogelijkheden zijn met onze melkproducten."

Bij Inex in Bavegem, bij Sint-Lievens-Houtem werken 450 mensen en jaarlijks verwerkt het bedrijf 270 miljoen liter melk.