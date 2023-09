Moeder van leerlinge buitengewoon onderwijs in Wuustwezel klaagt snikhete schoolbussen aan: school wijst naar De Lijn

Erwin Van Nispen, directeur van Berenbeek Buitengewoon Onderwijs, bevestigt dat ze een klacht hebben binnengekregen. Dat er niets mee gedaan wordt, klopt niet. "Wij vinden het heel belangrijk dat onze leerlingen op veilige en goed verluchte bussen zitten. Het staat ook in het contract dat de bussen correct verlucht moeten worden. Maar De Lijn bepaalt welke bussen er rijden en als er klachten zijn, neemt de school eerst contact op met de bewuste busmaatschappij die de bussen aan De Lijn levert."

De bus die Laura-Luna naar school brengt, vervoert elke dag zo'n 30 leerlingen. "De verluchting van die bus is niet verplicht, maar uiteraard doen wij er alles aan om dat wel te doen", zegt Karen Van der Sype van De Lijn. "Zo vragen we het busbedrijf waar wij beroep op doen om tijdens periodes van hitte alleen bussen in te zetten met een werkende airco."

"Ook vragen we altijd om ventilatie te voorzien en om de bus in de schaduw te zetten", gaat Van der Sype verder. "Zo is het voertuig toch al een stuk koeler voor het vertrekt."