Na vier jaar afwezigheid krijgt de markt van Sint-Pieters-Woluwe opnieuw een geldautomaat

In de Franstalige pers verschenen destijds getuigenissen van bewoners die slecht ter been waren en die soms drie kilometer verder moesten om geld af te halen. Een petitie om het probleem aan te kaarten, verzamelde in twee weken tijd maar liefs 1.500 handtekeningen.



"De initiatiefneemster is de petitie zelf nog bij Fortis gaan bezorgen," zegt Bertrand. "Maar volgens de bank was het te duur om open te blijven."



Het bankenlandschap veranderde ondertussen grondig in vier jaar tijd, onder meer door de komst van Batopin, een samenwerking met de banken Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC. Die hadden als doel om samen een merkneutraal én gespreid netwerk van Bancontact CASH-punten uit te bouwen, ook in Brussel.



Bertrand wilde een handje helpen met die spreiding en pleitte bij de bankenkoepel voor een bankautomaat op het Sinte-Aleidisvoorplein. Naast dat eerste verkennende gesprek, zocht hij ook een geschikte ruimte voor het toestel. Op het Sinte-Aleidisvoorplein signaleerde Bertrand een geschikte plek, waarna hij de huisbaas in contact bracht met de bank.