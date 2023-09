Brand in restaurant in Herzele: "Hoge vlammen, maar  schade bleef beperkt"

In Herzele heeft het gebrand in een restaurant in deelgemeente Hillegem. Het waren buren die rook hadden opgemerkt. Die ging al snel over in hoge vlammen. De brandweer was snel ter plaatse en kon de brand doven. Volgens de brandweer hadden 2 containers vuur gevat. De schade bleef uiteindelijk beperkt. De oorzaak van de brand is nog niet gekend, camerabeelden kunnen mogelijk meer duidelijkheid brengen.