Russische mensensmokkelaars ronselen Cubanen om te vechten in Oekraïne

Het ministerie zei niet of er effectief Cubanen meevechten in de oorlog in Oekraïne en om hoeveel mensen het zou gaan. In mei beweerde de Russische regionale krant Ryazan Gazette wel nog dat "verschillende inwoners van Cuba" zich hadden opgegeven om te vechten in de oorlog.

Het is ook onduidelijk of het netwerk een link heeft met de Russische overheid. Het zou bovendien niet de eerste keer zijn dat Rusland buitenlanders ronselt om te vechten in de oorlog. Het Russische leger zou ook al migranten uit Centraal-Azië hebben aangeworven.