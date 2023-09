Op drie weken tijd al meer nesten van Aziatische hoornaars in Oost-Vlaanderen verdelgd dan heel vorig jaar: "Elk nest kan 10.000 wespen tellen"

De provincie Oost-Vlaanderen heeft in juni extra geld uitgetrokken, 100.000 euro, in de strijd tegen de Aziatische hoornaar, in plaats van de 15.000 euro van de vorige jaren. Er zijn ook vier mensen aangeworven om de nesten te helpen verdelgen. En die mensen zijn de laatste drie weken de hele tijd in de weer geweest en het stopt niet. "We werken nog tot eind november, maar nu al hebben het aantal van heel vorig jaar overtroffen en dat baart me zorgen", zegt Karel Van Moer. " Dit jaar zien we het ons wel bolwerken, maar hoe moet het in de toekomst", vraagt Karel Van Moer zich af. "Die grote Aziatische wespensoort is niet gevaarlijk voor de mens, maar is wel een bedreiging voor insecten en honingbijen."