Nieuwe stadslijst in Ieper zet Vooruit buitenspel: "Inwoners krijgen amper alternatieven om stem uit te brengen"

Huidig burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) kondigde in mei al aan dat ze opnieuw kandidaat-burgemeester is. Ze liet zich toen al ontvallen dat een stadslijst voor haar tot de mogelijkheden behoorde. Vandaag werd aangekondigd dat CD&V en N-VA meegaan in dat idee. Het kind van de rekening is Vooruit, waarmee Open Ieper en N-VA in principe nog een jaar moeten besturen.

"Voor sommigen misschien een verrassing, maar na heel wat gesprekken en besprekingen zijn we ervan overtuigd dat dit de beste keuze is", klinkt het bij burgemeester Talpe. "We zitten allen op één lijn wat betreft onze visie voor Ieper en legden ook al de belangrijkste inhoudelijke krijtlijnen vast voor ons programma."

Op de naam van de nieuwe stadslijst is het nog even wachten tot 13 oktober.