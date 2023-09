Open Monumentendag: ontdek deze kasteelhoeve, met een verrassend vleugje Napoleon en Egypte

Wat het meest opvalt aan de gebouwen zijn de Egyptische elementen. De voorgevel van de hoeve is rijkelijk versierd en geschilderd in lichte kleuren. Driehoekige deur- en raamopeningen, Egyptische zuilen met lotusbloemen: hoe komt dit exotisme in West-Vlaanderen terecht? Het antwoord moeten we zoeken bij Napoleon, bij wie de eigenaar van het kasteel in dienst was.