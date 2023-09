"We mogen dit tijdperk niet uitwissen": ook "jong" erfgoed verdient respect op Open Monumentendag 

Moet de overheid niet actiever zijn om dat moderne erfgoed beter te beschermen? Minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA): "Dat is zeker een aandachtspunt en iets wat we de komende jaren moeten meenemen in onze agenda. We hebben de voorbije jaren veel aandacht besteed aan het bestaande erfgoed. Nu komt er een volgende stap. We moeten nagaan welk vooral na-oorlogs erfgoed we ook moeten bewaren."