Onderzoeksrechter Philippe Van Linthout: "Online misdaad groeit elke dag. We hebben dringend meer mensen en middelen nodig"

Of scams zoals die met de foto's van actrice Karen Damen of andere BV's veel slachtoffers maakt, is moeilijk in te schatten. "We weten dat er een groot aantal mensen niet naar de politie stapt, omdat ze zich schamen of ervan uitgaan dat de kans dat ze hun geld terugzien heel klein is. Dat noemen we Dark Number Crime. Ik roep mensen net wel op om altijd aangifte te doen. Alleen zo krijgen we een zicht op wat er leeft."

De problematiek is alleszins groot, stelt de onderzoeksrechter: "We spreken over miljoenen euro's die uit WhatsAppfraude, phishing, sms'en of alle mogelijke vormen van fraude op het internet komen."