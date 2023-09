VTM-nieuwsanker Dany Verstraeten na afscheid: “Nooit gedacht dat mijn carrière zou eindigen met nieuws over een plassende minister” 

Nieuwsanker Dany Verstraeten is met pensioen. 35 jaar was hij een vast nieuwsanker bij VTM-nieuws, maar de carrière van Verstraeten begon bij VRT. In 1986 was hij de baas van de verkeersredactie. “Dat was totaal anders. We hadden geen computers, ik kon niet eens zien waar de files stonden”, vertelde hij in “Goeiemorgen Morgen!” op Radio2.