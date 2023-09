Personeel verdeelcentrum BPost in Wetteren legt werk neer, "ook morgen zullen geen brieven verdeeld worden"

Heel wat mensen in de ruime omgeving van Wetteren hebben vandaag geen post gekregen, omdat het personeel in het sorteercentrum in Kwatrecht vanmorgen het werk heeft neergelegd. In het postverdeelcentrum, van waaruit de postbodes op hun rondes vertrekken, werken 130 mensen. En dat zijn er te weinig, want volgens het personeel is de werkdruk te hoog. "We zijn al geruime tijd op zoek naar extra personeel", zegt Veerle Van Mierlo van BPost. "Momenteel zijn er 18 vacatures, maar dat aantal fluctueert voortdurend: mensen komen en gaan."