Phishingadvertenties met BV’s duiken steeds vaker op: oplichtingstruc met Karen Damen haalt 7 miljoen views

'Laura' vraagt om te starten met een investering van 250 euro. Als we dat onmiddellijk zouden doen - we krijgen zogezegd een proefperiode van 7 dagen - krijgen we 50 euro korting. Ze polst meteen of we met Visa of Mastercard willen betalen. "Belangrijk, want ik stuur een mail met betalingslink", zegt ze.