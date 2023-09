Piano en manuscript "Bohemian rhapsody" topstukken op eerste dag van veiling Freddie Mercury-memorabilia in Londen

In Londen heeft de eerste van zes veilingavonden met memorabilia van Queen-zanger Freddie Mercury plaatsgevonden. Op de eerste avond gingen 59 items onder de hamer.

Het topstuk van de avond was de piano waarop Mercury bijna al de nummers voor het album "A night at the opera" componeerde. De hoogste bieder bood 2 miljoen euro voor het instrument.

Het manuscript van de grote doorbraakhit van Queen, "Bohemian rhapsody" ging voor 1,6 miljoen euro onder de hamer. Verder werden er ook sieraden, kunstwerken en kledingstukken van Mercury verkocht.

Freddie Mercury stierf in 1991 op 45-jarige leeftijd aan de gevolgen van aids. Er volgen nog vijf veilingavonden bij veilinghuis Sotheby's in Londen. In totaal zullen 1.400 items onder de hamer gaan.

De veiling werd met behulp van Mary Austin, de oude vriendin van de zanger, opgezet. Voorafgaand aan de verkoop, werden de items in Londen tentoongesteld op een speciale expositie die gratis voor het publiek te bezoeken was. Ruim 130.000 mensen kwamen daar op af, meldt Sotheby's.