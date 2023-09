Pierre Kompany neemt nu ook ontslag uit gemeenteraad Ganshoren

Kompany (ProGanshoren) was van 2006 tot 2012 schepen in Ganshoren. In 2018 raakte hij verkozen als burgemeester. Een primeur, want nog nooit was een zwarte man of vrouw burgemeester geweest in België. Zoals hij aan het begin van zijn mandaat had aangekondigd gaf hij de sjerp in mei vorig jaar door aan Jean-Paul Van Laethem.