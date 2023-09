70 spelers van Pitbulls Arendonk vertrekken naar het WK rugby in Frankrijk: "allemaal samen op een bus, dat is ambiance"

Ons land is niet geselecteerd voor het wereldkampioenschap. "Spijtig", zegt Ruben. "De kansen waren er zeker. Landen als Portugal en Roemenië zijn er wel bij en die hebben we in het verleden al verslagen. Misschien lukt het volgend jaar."

De ploeg is wel blij met de aandacht voor rugby. "De sport wordt populairder, maar we kunnen nog veel groeien", zegt Ruben. Pitbulls Arendonk wil ook af van het cliché dat rugby een mannensport is. "Vrouwen moeten hun energie ook kwijt. Rugby is niet zomaar wild buffelen op elkaar. Er komt heel wat techniek en tactiek bij kijken. Het is een super fijne sport", zegt speelster Eline.

Op 16 september organiseren alle clubs in Vlaanderen een opendeurdag. Iedereen is welkom.