Politieman gewond in tumult tijdens arrestatie drugsdealer in het centrum van Brussel

Bij een controleactie in de nacht van zaterdag op zondag merkte een patrouille een verdachte op langs de Anspachlaan in het centrum van de hoofdstad. “Op die plek wordt er soms drugs verkocht”, zegt een woordvoerder van de Brusselse politie. “De verdachte, die geen onbekende is bij onze diensten, probeerde het nog op een lopen te zetten, maar kon toch worden opgepakt. In het tumult raakte een politie-inspecteur lichtgewond. Eens op het commissariaat werd er 6,7 gram cocaïne aangetroffen, 34,62 gram marihuana en 14 xtc-pillen, allemaal verstopt in het ondergoed van de man.”