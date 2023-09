Poppies Bakeries bouwt nieuw hoofdkantoor in Zonnebeke: "Vorig jaar moeilijkste periode in bijna 50 jaar"

"Vorig jaar kenden we een moeilijke periode. De grondstoffen stegen veel sneller in prijs dan we konden doorrekenen. We bestaan straks 50 jaar. 2022 was het moeilijkste jaar in heel die periode. De eieren bijvoorbeeld, we hebben voor 9 miljoen euro eiproducten nodig in ons bedrijf. De prijs is in één jaar tijd verdubbeld naar 18 miljoen euro. Dat hadden we nog nooit meegemaakt. We hebben de contracten met onze eileveranciers moeten openbreken, want anders zouden die failliet gegaan zijn. De prijzen zijn stilaan aan het normaliseren. We kijken weer vol vertrouwen naar de toekomst."