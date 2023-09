Rechtbank in Gent veroordeelt vader en 3 zonen tot gevangenisstraf en een miljoen euro boete voor fraude in vleessector

In totaal stonden 13 verdachten terecht voor de rechtbank in Gent. Ze moesten zich verantwoorden voor onder meer sociale fraude, lidmaatschap van een criminele organisatie en valsheid in geschrifte. De hoofdverdachte was een man die al eerder veroordeeld werd voor gelijkaardige feiten. Nu moest hij zich met zijn 3 zonen verantwoorden.

De man was vroeger zaakvoerder van verschillende vennootschappen in de vleessector en kreeg zes jaar geleden al een beroepsverbod na faillissementsmisdrijven. Zijn 3 zonen runden daarna verschillende vennootschappen in de Vlaamse vleessector via een systeem van Bulgaarse onderaannemers. Maar uit onderzoek bleek dat het om postbusfirma's ging zonder activiteit in Bulgarije. Het personeel bleek ook uit andere landen te komen zoals Brazilië, Roemenië, Georgië en Litouwen. Uit de verhoren bleek dat ze nooit in Bulgarije gewerkt hadden, maar geronseld werden door de familie. De beklaagden moesten zich ook verantwoorden voor valse facturen. En de vader kreeg onterecht ook meer dan 40.000 euro aan invaliditeitsuitkeringen.

De correctionele rechtbank in Gent veroordeelde hen nu tot gevangenisstraffen tot 3 jaar. Ze moeten ook meer dan een miljoen euro aan boetes betalen. De vader krijgt 3 jaar celstraf, 160.000 euro boete en een beroepsverbod van tien jaar. De oudste zoon werd veroordeeld tot 2 jaar cel en 80.000 euro boete, waarvan beide voor de helft met uitstel, en een beroepsverbod van vijf jaar. De tweede zoon kreeg dezelfde straf, en de jongste zoon kreeg 14 maanden cel en 48.000 euro boete, beide voor de helft met uitstel.