Rechtszaak tegen Koerdische mensensmokkelaars van start in Brugge: 120 gammele boten en 1.000 onveilige zwemvesten gevonden

In de rechtbank van Brugge is de zaak tegen Koerdische mensensmokkelaars van start gegaan. 21 mensen zich verantwoorden voor hun aandeel in het netwerk. "De beklaagden vervoerden bootjes en zwemvesten naar Calais, in Noord-Frankrijk, want daar is de afstand tussen Europa en Groot-Brittannië het kortst", reageert Luc Arnou, advocaat van een burgerlijke partij. Sinds eind 2019 zijn in West-Vlaanderen meerdere keren voertuigen onderschept met daarin boten, zwemvesten en buitenboordmotoren.

In opdracht van de onderzoeksrechter in Brugge, zijn daarop 36 huiszoekingen gebeurd in Duitsland. De politie heeft bijna 120 boten in beslag genomen, ook motoren en bijna 1000 zwemvesten. Er werd ook een lijst van 171 slachtoffers teruggevonden. "Normaal verdedigen we mensen met een naam, mensen met een gezicht, mensen met een verhaal. Hier is geen enkel slachtoffer geïdentificeerd, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze er niet geweest zijn", aldus Arnou.