Renovatie buitenkant Antwerpse Sint-Andrieskerk moet begin 2025 klaar zijn

Pastoor Rudi Mannaerts is tevreden met het verloop van de werken, maar soms is het volgens hem niet ideaal om activiteiten te organiseren in een halve bouwwerf. "Bij huwelijken verhuizen we af en toe naar een andere kerk omdat het hier nu gewoon niet mooi is voor foto's", zegt de pastoor. "Als er veel volk komt bij een uitvaart is het hier nu soms te krap. We missen vaak de symboliek die onze kerk normaal gezien heeft."