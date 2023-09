Roemenië woedend nadat brokstukken - mogelijk van Russische drone - op Roemeens grondgebied gevonden worden

Dat bleek ook afgelopen november, toen een raket in Polen was terechtgekomen. De NAVO-landen kwamen samen voor een crisisoverleg, omdat toen niet helemaal zeker was of de raket door Rusland afgevuurd was. Dat bleek later niet het geval.



Iohannis zei dat het land wel "alert" is en in contact staat met NAVO-bondgenoten. "Binnen de NAVO worden we heel goed verdedigd", zei hij. "En Roemenië profiteert van extreem sterke veiligheidsgaranties, de sterkste in onze hele geschiedenis."