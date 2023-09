The Rolling Stones stellen eerste nieuwe album in 18 jaar voor: "Hackney Diamonds" is er op 20 oktober, eerste single "Angry" vandaag al

Dat The Rolling Stones na 18 jaar nieuwe muziek zouden uitbrengen, was al bekendgeraakt via een nauwkeurig uitgekiende marketingcampagne. Die begon met een advertentie in een lokale krant, vol verwijzingen naar de groep en hun iconische logo: de uitgestoken tong. Bij talkshowhost Jimmy Fallon in Londen hebben Mick Jagger, Keith Richars en Ron Wood meer tekst en uitleg gegeven.

Die persconferentie was live te volgen via het YouTubekanaal van de rockgroep. Aan het einde is hun gloednieuwe single "Angry" via die weg in wereldpremière gegaan. Het is een typisch energiek Stones-nummer met actrice Sydney Sweeney (25) in een hoofdrol in de videoclip. "Dit is het grootste wat ik ooit al gedaan heb. Ik was meteen gek op het nummer", reageert ze op de persconferentie.