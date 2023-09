Russische ex-topgeneraal duikt op in Moskou: details in foto op sociale media tonen zijn vermoedelijke locatie

Wie is Sergej Soerovikin?

Generaal Sergej Soerovikin was tot afgelopen juni een absolute topper in het Russische leger. De man was van oktober vorig jaar tot januari dit jaar nog opperbevelhebber van de Russische troepen in Oekraïne. Ten tijde van de Russische militaire interventie in de burgeroorlog in Syrië kreeg hij de bijnaam "Generaal Armageddon" omwille van zijn brutale technieken. Maar Soerovikin werd ook gezien als een bondgenoot van de leider van de Wagner-huurlingen Jevgeni Prigozjin die in augustus om het leven kwam bij een vliegtuigcrash.

Na de mislukte opstand van Prigozjin in juni, toen de Wagner-huurlingen hadden geprobeerd op te rukken naar Moskou, werd Soerovikin opgepakt en uit zijn functie gezet. The New York Times kreeg bevestiging van Amerikaanse regeringsbronnen dat hij kort na Prigozjins dood weer vrijgelaten werd.