Automerk Seat verdwijnt tegen 2030: Volkswagengroep zet volop in op Cupra

Seat is begin jaren 50 in Spanje opgericht. De eerste auto rolde in 1953 van de band in de fabriek in Barcelona. Echte volwaardige Seats waren dat toen nog niet. Tot halfweg jaren 80 bouwden de Spanjaarden onder licentie modellen van het Italiaanse merk Fiat na.

Die Spaanse Fiats werden in Spanje zelf aan de man gebracht onder de merknaam Seat. In de rest van Europa werden ze veelal als Fiat verkocht.