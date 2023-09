Amper aandacht voor seksuele voorlichting in onderwijsdoelen, waarschuwt Sensoa: "TikTok en porno nemen het over van school"

Wat is er veranderd in de onderwijsdoelen?

Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) en de onderwijskoepels moesten vorig jaar opnieuw rond de tafel gaan zitten nadat het Grondwettelijk Hof in juni de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad secundair had vernietigd. Het Hof volgde redenering van het Katholiek Onderwijs, de federatie van Steinerscholen en enkele kunstscholen dat die te uitgebreid waren, waardoor er te weinig ruimte was om eigen accenten te leggen.

De nieuwe "minimumdoelen" zijn niet langer per vak gespecifieerd, maar in functie van 16 sleutelcompetenties opgesteld. De focus ligt op de basisvorming: Nederlands, talen en wiskunde-wetenschappen. De vrijheid van de leerkracht is nu groter geworden bij het vastleggen van het minimum dat leerlingen moeten weten.

Daardoor zijn de nieuwe minimumdoelen van het vak seksuele opvoeding vaag en weinig dwingend om het echt over relaties en seks te hebben in de klas.