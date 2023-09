Sihame Haddioui stelt schepencollege Schaarbeek voor de keus: ‘Het is Michel De Herde of ik’

"Ik hoop dat we uit deze crisis geraken en het legale kader kunnen uitleggen," zegt ze aan BRUZZ. "Het onderzoek loopt nog, we weten nog niet of De Herde vervolgd zal worden," zegt ze. In principe is er niets dat De Herde tegenhoudt om naar het gemeentehuis te komen. Ondertussen zet de uitspraak van Haddioui de werking van het college onder druk, geeft Jodogne toe. "Dat is problematisch, want het college staat in voor de dagelijkse werking van de gemeente."