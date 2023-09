Sint-Gillis-Waas koopt bus om zelf leerlingenvervoer te organiseren

Scholengroep Waasland schafte het leerlingenvervoer met eigen bus vanaf dit schooljaar af als besparingsmaatregel. Daardoor kreeg de gemeente Sint-Gillis-Waas de kans om de schoolbus aan te kopen. "De bedoeling is om de bus in eerste instantie in te zetten voor vervoer naar buitenschoolse kinderopvang, maar ook voor speelpleinwerking in de zomer, of bijvoorbeeld voor de technische dienst die in groep op opleiding moet", zegt burgemeester Maaike De Rudder (CD&V). "Door de bus aan te kopen kunnen we op woensdagmiddag twintig leerlingen helpen door hen naar de buitenschoolse opvang te brengen".