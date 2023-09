Tot 40 maanden cel na reeks gewapende overvallen op Carrefour Express-filialen in Halle, Gent, Liedekerke en Vilvoorde

Zo'n week later gebeurde er een gelijkaardige overval in Liedekerke. Omdat de bedienden de kluis niet konden openen, werd er 480 euro uit de kassa’s gehaald. Daags nadien was het de beurt aan een filiaal in Gent. De laatste overval vond op 12 september 2022 plaats in de Sint-Rochuswijk in Halle, waar een van de werkneemsters onder bedreiging van een vuurwapen 300 euro uit de kassa moest halen. De jonge vrouw werd nadien samen met een collega en een klant opgesloten in het kantoor van de uitbater.