Trajectcontroles in Niel werken al langer dan een jaar niet meer

De richtdatum voor die herijking stond vast op 30 september wanneer de werken in de Boomsestraat afgerond zouden zijn. "De politie zei dat we dat best niet konden communiceren, omdat zij tijdens hun bemande controles vaststelden dat mensen zich aan de snelheid hielden op die trajecten", zegt De Vries. "Als iedereen weet dat die camera's afstaan, gaan mensen minder geneigd zijn om zich alsnog aan die snelheid te houden. Het is nu van belang dat we die ijking nog sneller uitvoeren dan de bedoeling was."