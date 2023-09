Twee medewerkers van doe-het-zelfzaak in Bilzen lichtgewond nadat ze dieven betrappen

De dieven probeerden op klaarlichte dag tijdens de openingsuren bouwmaterialen te stelen in de winkel in Bilzen. Eén van hen probeerde vanuit het buitengedeelte van de winkel materialen naar zijn kompaan buiten de omheining te gooien. Hij werd betrapt door het personeel en ze konden hem overmeesteren en opsluiten in de winkel. Maar bij de schermutseling werd 1 werknemer gewond.