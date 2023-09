Zowat 11.000 van de 30.000 deelnemers betrapt op valsspelen tijdens de marathon van Mexico

Het moest een feesteditie worden, want de Mexico City Marathon vierde dit jaar haar veertigste verjaardag. Maar het werd uiteindelijk een feest in mineur. Nadat de organisatie tal van klachten had binnengekregen over deelnemers die zelfs gebruik zouden gemaakt hebben van een wagen of het openbaar vervoer om sneller de finishlijn te bereiken, werd een grondig onderzoek gestart.

"We zullen nagaan welke deelnemers zich onsportief hebben gedragen tijdens het evenement en hun tijden zullen ongeldig verklaard worden", klonk het enkele dagen na de wedstrijd in een mededeling. De organisatie tilt zwaar aan onsportief gedrag: de marathon van Mexico kent internationaal heel wat aanzien en kreeg zelfs het gouden kwaliteitslabel van de Wereldatletiekbond.