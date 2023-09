Verbod op watersporten op Dender in Geraardsbergen door mazoutlek

Woensdagochtend werd ter hoogte van de Unal-site in de Gaverstraat in Geraardsbergen een mazoutvervuiling op de Dender vastgesteld. Het stadsbestuur, de brandweer, de politie, de civiele bescherming en de Vlaamse Waterweg gingen ter plekke om de vervuiling te onderzoeken. Daarop werd beslist dat er voor de Dender zelf momenteel geen specifieke acties nodig zijn. Voor omwonenden is er geen direct gevaar. Door het warme weer zou de mazout ook snel moeten verdampen.



Maar uit voorzorg zijn wel alle watersportactiviteiten op de Dender tijdelijk verboden. "Op het water drijven kleine stofdeeltjes van die mazout", zegt burgemeester Guido De Padt (Open VLD). "Die zijn niet meteen gevaarlijk, maar zouden dat wel kunnen worden als ze in aanraking komen met de huid. Vandaar dat alle watersporten op de Dender momenteel verboden zijn."