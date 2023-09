Gents kunstwerk over kindermisbruik en katholieke kerk al halve eeuw zoek: "Mag het wel teruggevonden worden? "  

Het schilderij werd in 1972 afgewerkt. "Het is daarna in het Museum Leon De Smet beland, in Deurle. Daarna ontbreekt elk spoor. Ik vermoed dat het in een privécollectie is terecht gekomen en van de radar is verdwenen", stelt Ertvelt. Dat is opvallend, want meestal weten kunstkenners waar werken zich bevinden, ook als ze in particulier bezit zijn. "Er is een vermoeden dat de nieuwe eigenaars naar Spanje gemigreerd zijn en dat het werk mogelijk daar ergens is."

Nu op VRT Canvas-reeks de reeks 'Godvergeten' is begonnen, waarin slachtoffers van kindermisbruik in de kerk getuigen, krijgt Ertvelt ook almaar meer vragen over het schilderij. "Ik begin mij stilaan ook af te vragen of het werk om bepaalde redenen niet opduikt. Misschien zijn er mensen die niet willen dat het opnieuw onder de aandacht komt?" Zeker is Ertvelt het natuurlijk niet. Het kan ook zonder bijbedoeling in vergetelheid geraakt zijn. "We zoeken dé ultieme tip. Wie die geeft, krijgt eeuwige roem, historische dankbaarheid én een artistieke beloning!", zegt Ertvelt.