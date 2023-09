Verstikt op haar sterfbed? Gerecht voert onderzoek naar de dood van een terminale vrouw van 36

Bij palliatieve sedatie krijgt een stervende medicatie die het bewustzijn vermindert, zodat die geen last meer ondervindt van pijn of andere klachten. Let wel: er is een groot verschil tussen palliatieve sedatie en euthanasie. Bij sedatie is het doel om het sterven draaglijker te maken, niet om het leven te verkorten of beëindigen. Anders dan bij euthanasie moet het niet aangevraagd worden via formulieren of een aangifte.